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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в вымогательстве 1 млн рублей у предпринимателя

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в Екатеринбурге в ходе спецоперации задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств у предпринимателя. Об этом сообщил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.



На ул. Вишневой в Кировском районе Екатеринбурга злоумышленники под угрозой расправы потребовали у потерпевшего, занимающегося бизнесом в сфере рекламы, 1 млн руб. В подтверждение серьезности своих намерений фигуранты избили гражданина, а также угрожали пистолетом.



В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия подозреваемых задержали. При личном досмотре у них изъят травматический пистолет.



Как пояснили задержанные, потерпевший якобы был должен им денежные средства. Однако никаких подтверждающих документов ими предоставлено не было.



По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия.

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