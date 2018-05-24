Американский бизнес ТМК оказался под угрозой

Российские металлургические предприятия несут убытки из-за введения США пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. В частности, Трубная металлургическая компания (ТМК) экспортирует в эту страну трубные заготовки для своей дочерней структуры. В мае ТМК написала письмо в министерство торговли Соединенных Штатов Америки с просьбой вывести эту продукцию из-под действия новых пошлин.«TMK IPSCO запрашивает исключить некоторые стальные материалы для труб (из-под действия импортных пошлин США, — прим ред.). Эти импортируемые материалы представляют собой полуфабрикаты, которые подвергаются конечной обработке, в том числе горячему прессованию и резке на американских предприятиях IPSCO, после чего поступают на американский нефтегазовый рынок», — говорится в документах компании.Предприятие отмечает, что является крупнейшим в США производителем и поставщиком бесшовных и сварных стальных труб. IPSCO также производит сварные трубы промышленного назначения и стальную заготовку для производства бесшовных труб. Производственные мощности IPSCO в США составляют около 1,5 млн т стальной трубной продукции.Компания добавляет, что более 85% выручки IPSCO приходится на трубы, полностью произведенные в США. При этом для производства труб большого диаметра IPSCO вынуждена закупать трубные заготовки у российских компаний, аффилированных с группой ТМК, так как американские производители не продают аналогичные материалы.Предприятие предупреждает, что если останется без необходимого сырья для производства бесшовных OCTG большего диаметра и не сможет работать с оптимальными затратами, то будет вынуждена пересмотреть планы по продолжению расширения штата и дополнительному приему на работу нескольких сотен сотрудников. На данный момент IPSCO обеспечивает более 2 тыс. рабочих мест в США.Отметим, что «дочка» ТМК страдает не только из-за протекционистской политики США, но и в результате стремительного ухудшения российско-американских отношений. В феврале 2018 года IPSCO отказалась от проведения первичного размещения акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке. В ходе IPO планировалось продать 38,3% акций на сумму 465-535 млн долл. США (26% акций Ipsco на 316-364 млн долл. США должно было продать российское ПАО ТМК, остальное — допэмиссия американской компании).Официальной причиной отказа от IPO была названа непростая ситуация на американском фондовом рынке. Однако некоторые эксперты полагают, что компания была вынуждена отложить первичное размещение акций из-за того, что собственник компании — Дмитрий Пумпянский — стал фигурантом так называемого «кремлевского списка», опубликованного Минфином США в конце января. В него попали все российские предприниматели, состояние которых превышает 1 млрд долл. США.Многие фигуранты этого перечня уже столкнулись с ограничением в работе с иностранными партнерами после его публикации: зарубежные компании все чаще начинают проявлять осторожность к сотрудничеству с крупным российским бизнесом.Ситуация заметно осложнилась 6 апреля 2018 года, когда США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур. В частности, в «черный список» попал владелец ОК «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска. Его активы были включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные вторичные санкции для нерезидентов Соединенных Штатов за сотрудничество с фигурантами данного списка.После введения дополнительных санкций производитель алюминия столкнулся с целым комплексом серьезных проблем. В апреле акции ОК «Русал» на Гонконгской бирже обновили исторический минимум. Ранее Нью-Йоркская биржа Comex и Лондонская биржа металлов временно ограничили торговлю металлами ОК «Русал». Агентство Moody’s отозвало рейтинги предприятия. В свою очередь, сама компания не исключила технический дефолт по некоторым кредитным обязательствам.Сейчас российские предприниматели опасаются, что аналогичные санкции будут введены в отношении других отечественных предприятий. Как отмечают эксперты, наиболее защищенными являются непубличные предприятия, которые ориентируются на внутренний рынок и не имеют большой долговой нагрузки в валюте. Все остальные компании вряд ли смогут сохранить прежние позиции в случае введения новых санкций. В зоне особого риска находятся предприятия, которые имеют активы в США, в том числе ТМК.