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Администрация Алапаевска задержала выплату по муниципальному контракту на 7 млн рублей
24 май 2018 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Алапаевске выявили нарушение обязательств по исполненному муниципальному контракту перед филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что МО «Алапаевское» с филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт плотины в пос. Верхняя Синячиха. На момент проверки денежные средства в сумме 7 млн руб. в счет исполнения обязательств по контракту своевременно не перечислены.
В целях устранения выявленных нарушений закона городская прокуратура внесла представление главе муниципалитета с требованием погасить образовавшуюся задолженность.
После вмешательства прокуратуры задолженность по муниципальному контракту в сумме 7 млн руб. перед филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой» погашена в полном объеме.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что МО «Алапаевское» с филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт плотины в пос. Верхняя Синячиха. На момент проверки денежные средства в сумме 7 млн руб. в счет исполнения обязательств по контракту своевременно не перечислены.
В целях устранения выявленных нарушений закона городская прокуратура внесла представление главе муниципалитета с требованием погасить образовавшуюся задолженность.
После вмешательства прокуратуры задолженность по муниципальному контракту в сумме 7 млн руб. перед филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой» погашена в полном объеме.
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