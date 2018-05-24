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Администрация Алапаевска задержала выплату по муниципальному контракту на 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Алапаевске выявили нарушение обязательств по исполненному муниципальному контракту перед филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что МО «Алапаевское» с филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт плотины в пос. Верхняя Синячиха. На момент проверки денежные средства в сумме 7 млн руб. в счет исполнения обязательств по контракту своевременно не перечислены.



В целях устранения выявленных нарушений закона городская прокуратура внесла представление главе муниципалитета с требованием погасить образовавшуюся задолженность.



После вмешательства прокуратуры задолженность по муниципальному контракту в сумме 7 млн руб. перед филиалом «Мостоотряд № 82» ЗАО «Уралмостострой» погашена в полном объеме.

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