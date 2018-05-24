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Минэкономразвития видит риски замедления роста экономики РФ до 1%
24 май 2018 (14:53)
УрБК, Москва, 24.05.2018. Минэкономразвития видит риски замедления роста экономики РФ до 1%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Орешкина.
«У нас рост импорта сейчас составляет где-то 20-30% в год. И, вроде бы, несырьевой экспорт прибавляет. Но если посмотреть внимательно внутрь, можно увидеть, что это в основном связано с ростом цен — алюминий, сталь, пшеница, а в объемах это тоже сельское хозяйство, которое из-за хорошего урожая показало хорошие объемы роста экспорта. Поэтому и здесь тоже есть тонкое место. Рост импорта таким темпом тоже упрется в определенные ограничения», — сказал М. Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ.
«Если ничего не делать, и в условиях таких ограничений есть риск, что у нас рост может вообще опуститься ближе даже к 1% в такой ситуации», — отметил министр.
«У нас рост импорта сейчас составляет где-то 20-30% в год. И, вроде бы, несырьевой экспорт прибавляет. Но если посмотреть внимательно внутрь, можно увидеть, что это в основном связано с ростом цен — алюминий, сталь, пшеница, а в объемах это тоже сельское хозяйство, которое из-за хорошего урожая показало хорошие объемы роста экспорта. Поэтому и здесь тоже есть тонкое место. Рост импорта таким темпом тоже упрется в определенные ограничения», — сказал М. Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ.
«Если ничего не делать, и в условиях таких ограничений есть риск, что у нас рост может вообще опуститься ближе даже к 1% в такой ситуации», — отметил министр.
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