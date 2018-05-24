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В Екатеринбурге сильный ветер повредил фасад ТРЦ «Алатырь»
24 май 2018 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Екатеринбурге из-за сильного ветра с фасада торгово-развлекательного центра «Алатырь» начали отрываться облицовочные панели. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из создателей проекта «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб.
«Алатырь разваливается прямо на глазах. На самом деле, это все последствия сильного ветра», — пояснил А. Беззуб.
Фотография со страницы Алексея Беззуба в Facebook
Напомним, сегодня синоптики вновь предупредили о штормовом ветре на территории Свердловской области до 25 метров в секунду и более.
«Алатырь разваливается прямо на глазах. На самом деле, это все последствия сильного ветра», — пояснил А. Беззуб.
Фотография со страницы Алексея Беззуба в Facebook
Напомним, сегодня синоптики вновь предупредили о штормовом ветре на территории Свердловской области до 25 метров в секунду и более.
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