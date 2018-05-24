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Группа ВТБ продала Marathon Group 11,82% акций розничной сети «Магнит»
24 май 2018 (14:06)
УрБК, Москва, 24.05.2018. Группа ВТБ продала 12,05 млн акций (11,82%) розничной сети «Магнит» инвестиционной компании Marathon Group. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
«Сумму сделки не разглашаем, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд руб. (около 1,02 млрд долл. США)», — рассказали в пресс-службе.
Группа ВТБ вошла в капитал компании «Магнит» в феврале 2018 года. В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале сети снизилась до 17,28%.
«Решение группы ВТБ о сокращении своего участия и частичной продаже доли в капитале «Магнита» базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров», — поясняют в пресс-службе.
Отметим, что в Екатеринбурге розничная сеть «Магнит», согласно данным на официальном сайте, представлена 54 магазинами.
«Сумму сделки не разглашаем, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд руб. (около 1,02 млрд долл. США)», — рассказали в пресс-службе.
Группа ВТБ вошла в капитал компании «Магнит» в феврале 2018 года. В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале сети снизилась до 17,28%.
«Решение группы ВТБ о сокращении своего участия и частичной продаже доли в капитале «Магнита» базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров», — поясняют в пресс-службе.
Отметим, что в Екатеринбурге розничная сеть «Магнит», согласно данным на официальном сайте, представлена 54 магазинами.
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