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Группа ВТБ продала Marathon Group 11,82% акций розничной сети «Магнит»

УрБК, Москва, 24.05.2018. Группа ВТБ продала 12,05 млн акций (11,82%) розничной сети «Магнит» инвестиционной компании Marathon Group. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



«Сумму сделки не разглашаем, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд руб. (около 1,02 млрд долл. США)», — рассказали в пресс-службе.



Группа ВТБ вошла в капитал компании «Магнит» в феврале 2018 года. В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале сети снизилась до 17,28%.



«Решение группы ВТБ о сокращении своего участия и частичной продаже доли в капитале «Магнита» базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров», — поясняют в пресс-службе.



Отметим, что в Екатеринбурге розничная сеть «Магнит», согласно данным на официальном сайте, представлена 54 магазинами.

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