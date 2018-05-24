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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Юнилэнд-Алко»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Юнилэнд-Алко» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт.



Летом 2016 года компания приобрела убыточную сеть из 144 алкомаркетов под брендом «Семь пятниц» в Екатеринбурге, однако через год продала ее нижегородской сети «Бристоль», которая зашла в уральскую столицу в феврале 2017 года.



С иском о банкротстве ООО «Юнилэнд-Алко» в октябре 2017 года обратилось в суд ООО «Алкоторг». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия превышает 260 млн руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Юнилэнд-Алко» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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