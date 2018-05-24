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Российские власти не планируют возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе

УрБК, Москва, 24.05.2018. Правительство РФ не планирует возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума-2018 заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает «Интерфакс».



«Мы пенсионные накопления замораживали, это была часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — сообщил А. Силуанов.



Впервые мораторий на формирование пенсионных накоплений был введен в 2014 году, с тех пор его ежегодно продлевали, несмотря на аргументы экономического блока правительства и ЦБ РФ о вреде такого решения для экономики в целом.

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