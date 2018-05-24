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Власти КНДР могут сорвать переговоры с США

Северная Корея готова пересмотреть возможность проведения саммита с США. Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНДР, передает Ёнхап.



В распространенном ЦТАК сообщении МИД отмечается, что судьба запланированной на 12 июня встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом полностью зависит от США. «Встретятся ли США с нами на переговорах или в ядерном столкновении, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов», — заявили северокорейские дипломаты. — «Если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, наше высшее руководство пересмотрит предстоящий саммит».



18 мая президент США Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына о возможном повторении «ливийского сценария», если двум странам не удастся договориться. По его словам, судьба лидера Ливии Муамара Каддафи не постигнет Кима, если тот сдержит обещание избавиться от ядерного оружия. «То, что случилось с Каддафи, было сущей казнью. Сейчас такой сценарий возможен, если мы не договоримся. Если договоримся — я думаю, Ким будет очень и очень счастлив», — сказал Трамп.

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