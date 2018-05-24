Дайджест

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 млрд евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить 1,95 млрд евро по искам граждан России против государства за последние 20 лет. Таковы итоги исследования фонда «Общественный вердикт», посвященного юбилею признания Россией юрисдикции ЕСПЧ.



Эксперты подсчитали, что за это время суд зарегистрировал 148,7 тыс. жалоб в отношении российских властей, подавляющее большинство которых (136,6 тыс.) признали неприемлемыми, а по 4,5 тыс. заявлений вынесли 2,3 тыс. постановлений.



Выяснилось, что чаще всего Россия нарушала право граждан на справедливый суд (1 тыс. 093 постановления), статью конвенции о запрете пыток и бесчеловечного отношения (994 постановления) и право на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: