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МТС и ЕВРАЗ сообщили о старте конкурсно-образовательной программы для вокалистов Междуреченска

МТС и EVRAZ plc совместно с администрацией Междуреченского городского округа в рамках благотворительного проекта «Поколение М» сообщают о старте масштабной конкурсно-образовательной программы по вокальному направлению для подростков Междуреченска. Лучшие юные вокалисты города смогут выступить на одной сцене вместе с хэдлайнерами «Поколения М», кумирами молодежи и участниками популярных телешоу.



Принять участие в вокальном конкурсе «Поколения М» могут дети из Междуреченска в возрасте от 11 до 14 лет. Для этого ребенку достаточно до 1 октября 2018 года загрузить на сайт проекта pokolenie.mts.ru в раздел «СуперХит» видеозапись с песней собственного исполнения, указав при регистрации город проживания. В ноябре 2018 года творческое жюри в составе педагогов продюсерского центра «Эколь» и компании МТС определят победителей. Авторы лучших работ получат уникальную возможность выступить на одной сцене с юными звездами на грандиозном концерте «SUPER Дети Поколения М», который МТС и Распадская угольная компания ЕВРАЗа подарят жителям Междуреченска этой осенью.



Старт конкурсу в ходе телемоста лично дали хэдлайнеры «Поколения М», артисты продюсерского центра «Эколь», участники шоу «Голос.Дети» София Фёдорова, Дарья Волосевич и Дайа Борисова. Наставники проекта поделились с ребятами из Междуреченска секретами мастерства и дали советы тем, кто уже сейчас решил выбрать для себя творческое будущее.



«Вокальное направление стало третьим творческим вектором, по которому мы проводим в Междуреченске большую конкурсную программу «Поколения М». В рамках проекта ребята уже смогли проявить себя в фотографии и кинематографе. Мы получили от них огромный положительный отклик и уверены, что юные междуреченские вокалисты будут не менее активно участвовать в конкурсе. Мы рады предоставить детям уникальный творческий трамплин – возможность обучаться у лучших педагогов в режиме онлайн на сайте проекта, а также выступить вместе с молодыми звездами. Чтобы получить такой шанс, достаточно иметь лишь доступ интернет и желание развиваться в творчестве», — рассказал директор подразделения МТС в Новокузнецке Ильдар Фахрутдинов.



«Благодаря компании ЕВРАЗ в Междуреченске набирает обороты уникальный проект «Поколение М». Мы ставим перед собой задачу охватить все сферы интересов подрастающего поколения в искусстве, науке и спорте. Совсем недавно главную киностудию России «Мосфильм» посетила Ангелина Баландина, победившая в предыдущем этапе проекта «Поколения М», — конкурсе видеофильмов. Нашу междуреченскую школьницу встречали кинодраматург Александр Адабашьян и режиссер Анна Чернакова. Этот визит на «фабрику грез» оставил у Ангелины незабываемые впечатления. И нам очень хочется, чтобы как можно больше ребят открыли для себя новые возможности для развития, получили уникальный опыт, общаясь с великими людьми. Сегодня мы вместе с ребятами открываем мир большой сцены. Очень скоро юные таланты Междуреченска смогут проявить себя, получить новые знания в области вокального искусства и применить их, став участниками большого красочного гала-концерта», — рассказал директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин.



«Междуреченск богат талантами. Мы гордимся, что наши ребята, благодаря этому проекту могут достигнуть творческих высот», — отметила представитель администрации Междуреченского городского округа, временно исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Лилия Михайловна Романова.



Предстоящий концерт «SUPER Дети Поколения М» станет очередным этапом реализации соглашения о сотрудничестве для развития социокультурной сферы Кемеровской области и Новокузнецкой агломерации между МТС и ЕВРАЗ. Соглашение предусматривает реализацию в 2017-2018 годах масштабной комплексной социальной программы для широкого круга жителей Междуреченска, в том числе на территориях расположения предприятий Распадской Угольной компании, на базе возможностей всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М», направленного на развитие детского творчества.

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