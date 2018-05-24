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70% работающих россиян не ожидают роста окладов в связи с повышением МРОТ
24 май 2018 (12:32)
УрБК, Москва, 24.05.2018. 70% работающих россиян не ждут повышения окладов после роста минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
19% опрошенных ожидают незначительного роста зарплат. 3% респондентов надеются на существенное увеличение оклада.
По данным опроса, 45% респондентов заявили, что необходимый размер прожиточного минимума в их населенном пункте должен составлять от 10 до 20 тыс. руб. в месяц на одного человека, а 29% заявили, что он должен быть от 20 до 30 тыс. руб.
Отметим, что 1 мая МРОТ в России увеличился до уровня прожиточного минимума (с 9 тыс. 489 руб. до 11 тыс. 163 руб.).
19% опрошенных ожидают незначительного роста зарплат. 3% респондентов надеются на существенное увеличение оклада.
По данным опроса, 45% респондентов заявили, что необходимый размер прожиточного минимума в их населенном пункте должен составлять от 10 до 20 тыс. руб. в месяц на одного человека, а 29% заявили, что он должен быть от 20 до 30 тыс. руб.
Отметим, что 1 мая МРОТ в России увеличился до уровня прожиточного минимума (с 9 тыс. 489 руб. до 11 тыс. 163 руб.).
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