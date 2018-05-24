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В Екатеринбурге в ходе первого этапа опрессовок выявили 35 повреждений трубопроводов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Екатеринбурге в ходе первого этапа гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 35 повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.



Испытания проходили с 23.00 21 мая до 7.00 24 мая с ограничением горячего водоснабжения (ГВС). Опрессовки проводились давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями.



Повреждения зафиксированы в районе улиц: Ленина — Хохрякова, Вайнера — Попова, Онуфриева, Б. Быковых, Волгоградская, Шевченко, Серова, Сиреневый бульвар, Старых большевиков, Красных командиров, Омская, Советская, Ключевская — Стачек, Посадская, Армавирская, Победы, Авиационная.



«Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, — это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора», — пояснили в пресс-службе.



Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений.



Следующий и последний этап централизованных опрессовок пройдет с 31 июля по 3 августа. Гидравлические испытания локальных зон пройдут на небольших участках сетей с помощью локальных передвижных установок без отключений ГВС.

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