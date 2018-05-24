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В Ревде завод УГМК оштрафовали на 600 тыс. рублей из-за нарушения норм охраны труда

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Госинспекция труда Свердловской области завершила расследование гибели рабочего ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, входит в металлургический комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в марте 2018 года.



Как сообщают в надзорном органе, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ на предприятии.



«14 марта 2018 года электромонтер при выполнении работ по техническому обслуживанию масляного выключателя ячейки и секционного разъединителя на выкатной тележке в помещении подстанции главного корпуса медеплавильного цеха в 12.40 попал под напряжение 6 кВ», ― напомнили в ГИТ Свердловской области.



По итогам расследования инспекторы оштрафовали СУМЗ на 200 тыс. руб. за нарушение требований охраны труда и допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без обучения технике безопасности.



В связи с выявленными в ходе расследования нарушениями надзорный орган провел на предприятии внеплановую выездную проверку. По результатам проверки завод был оштрафован на 400 тыс. руб. за указанные нарушения и необеспечение работников индивидуальными средствами защиты.



Среднеуральский медеплавильный завод — предприятие по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. С 2003 года СУМЗ входит в состав УГМК.

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