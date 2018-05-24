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В Нижнем Тагиле мошенник под видом сетевого маркетинга похитил у граждан свыше 650 тыс. руб.
24 май 2018 (10:56)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным местного жителя Сергея Алфимова в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2014 году мужчина являлся партнером интернациональной финансовой компании, построенной по принципу сетевого маркетинга. Под видом работы в компании он начал привлекать средства граждан. Подсудимый провел открытые презентации и начал консультировать граждан, которых уверял в прибыльности проекта.
«При этом он вводил граждан в заблуждение, говоря, что этот проект является бонусной программой интернациональной финансовой компании, и приобретение одного места в проекте предлагалось за 2 тыс. евро. В действительности проект отношения к интернациональной финансовой компании не имел, деньги Алфимов с сообщниками присваивали себе», ― сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Чтобы ввести граждан в заблуждение, С. Алфимов зарегистрировал сайт, который использовался злоумышленниками для презентации проекта, а также для демонстрации гражданам положения в иерархии, процентов и суммы дохода. Участникам предоставлялась учетная запись, логин и пароль для доступа к вышеуказанному сайту. Жертвами мошенника стали шесть человек, совокупная сумма ущерба превысила 653 тыс. руб.
Суд приговорил Сергея Алфимова к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2014 году мужчина являлся партнером интернациональной финансовой компании, построенной по принципу сетевого маркетинга. Под видом работы в компании он начал привлекать средства граждан. Подсудимый провел открытые презентации и начал консультировать граждан, которых уверял в прибыльности проекта.
«При этом он вводил граждан в заблуждение, говоря, что этот проект является бонусной программой интернациональной финансовой компании, и приобретение одного места в проекте предлагалось за 2 тыс. евро. В действительности проект отношения к интернациональной финансовой компании не имел, деньги Алфимов с сообщниками присваивали себе», ― сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Чтобы ввести граждан в заблуждение, С. Алфимов зарегистрировал сайт, который использовался злоумышленниками для презентации проекта, а также для демонстрации гражданам положения в иерархии, процентов и суммы дохода. Участникам предоставлялась учетная запись, логин и пароль для доступа к вышеуказанному сайту. Жертвами мошенника стали шесть человек, совокупная сумма ущерба превысила 653 тыс. руб.
Суд приговорил Сергея Алфимова к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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