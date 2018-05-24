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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5%

УрБК, Москва, 24.05.2018. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 1,7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад организации.



В документе говорится, что прогноз ухудшен на фоне слабого экономического роста во второй половине 2017 года и неопределенности, связанной с санкциями. При этом прогнозы роста на 2019 и 2020 годы остались на уровне 1,8%.



«Прогноз роста ВВП России на 2018 год несколько снизился (до 1,5% в год) из-за переноса эффекта от слабого роста во второй половине 2017 года и оказавшегося ниже ожиданий показателя ВВП за первый квартал 2018 года, что усугубляется некоторой неопределенностью, связанной с последними санкциями», — сообщается в докладе.



Всемирный банк отмечает, что в краткосрочной перспективе прогноз может быть скорректирован в связи с изменением цен на нефть, которые, как ожидается, в 2018 и 2019 годах составят в среднем 65 долл. США за баррель, а в 2020 году — 66 долл. США за баррель.

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