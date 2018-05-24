Новости дня
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5%
24 май 2018 (10:08)
УрБК, Москва, 24.05.2018. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 1,7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад организации.
В документе говорится, что прогноз ухудшен на фоне слабого экономического роста во второй половине 2017 года и неопределенности, связанной с санкциями. При этом прогнозы роста на 2019 и 2020 годы остались на уровне 1,8%.
«Прогноз роста ВВП России на 2018 год несколько снизился (до 1,5% в год) из-за переноса эффекта от слабого роста во второй половине 2017 года и оказавшегося ниже ожиданий показателя ВВП за первый квартал 2018 года, что усугубляется некоторой неопределенностью, связанной с последними санкциями», — сообщается в докладе.
Всемирный банк отмечает, что в краткосрочной перспективе прогноз может быть скорректирован в связи с изменением цен на нефть, которые, как ожидается, в 2018 и 2019 годах составят в среднем 65 долл. США за баррель, а в 2020 году — 66 долл. США за баррель.
В документе говорится, что прогноз ухудшен на фоне слабого экономического роста во второй половине 2017 года и неопределенности, связанной с санкциями. При этом прогнозы роста на 2019 и 2020 годы остались на уровне 1,8%.
«Прогноз роста ВВП России на 2018 год несколько снизился (до 1,5% в год) из-за переноса эффекта от слабого роста во второй половине 2017 года и оказавшегося ниже ожиданий показателя ВВП за первый квартал 2018 года, что усугубляется некоторой неопределенностью, связанной с последними санкциями», — сообщается в докладе.
Всемирный банк отмечает, что в краткосрочной перспективе прогноз может быть скорректирован в связи с изменением цен на нефть, которые, как ожидается, в 2018 и 2019 годах составят в среднем 65 долл. США за баррель, а в 2020 году — 66 долл. США за баррель.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ сохранил базовый прогноз средней цены на нефть в 2017 году в 50 долл. США за баррель
- Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РФ на ближайшие два года
- Всемирный банк ухудшил прогноз по российскому ВВП России в 2015 году
- Всемирный банк в три раза ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 год
- Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2014 году до 0,7%