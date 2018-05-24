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Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила квартиру и Lexus за долг в 12 млн рублей
24 май 2018 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила, взявшей в долг более 12 млн руб. у своего друга, квартиру и автомобиль Lexus. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«На исполнении в отделе судебных приставов по Ленинскому району города Нижнего Тагила и Пригородному району находится исполнительное производство в отношении должницы, задолжавшей физическому лицу 12 млн 265 тыс. 135 руб. Гражданка взяла крупную сумму в долг по договору займа у своего друга, но возвращать не торопилась», — говорится в сообщении.
Ранее судебным приставом-исполнителем был предпринят комплекс мер, побуждающих должницу к оплате долга: арест расчетных счетов, ограничение в праве выезда за пределы РФ, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и транспортного средства.
В качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество, принадлежащее должнице на праве собственности в пределах заявленных исковых требований, а именно: квартиру в Нижнем Тагиле и транспортное средство Lexus NX200 2015 года выпуска. Все имущество является залоговым.
«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство и недвижимость передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут переданы взыскателю», — сообщили в Управлении ФССП по Свердловской области.
«На исполнении в отделе судебных приставов по Ленинскому району города Нижнего Тагила и Пригородному району находится исполнительное производство в отношении должницы, задолжавшей физическому лицу 12 млн 265 тыс. 135 руб. Гражданка взяла крупную сумму в долг по договору займа у своего друга, но возвращать не торопилась», — говорится в сообщении.
Ранее судебным приставом-исполнителем был предпринят комплекс мер, побуждающих должницу к оплате долга: арест расчетных счетов, ограничение в праве выезда за пределы РФ, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и транспортного средства.
В качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество, принадлежащее должнице на праве собственности в пределах заявленных исковых требований, а именно: квартиру в Нижнем Тагиле и транспортное средство Lexus NX200 2015 года выпуска. Все имущество является залоговым.
«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство и недвижимость передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут переданы взыскателю», — сообщили в Управлении ФССП по Свердловской области.
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