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Госавтоинспекция сообщила о критическом состоянии дорог в Горноуральском ГО и Асбесте
24 май 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Свердловской области с начала мая 2018 года на устранение дефектов покрытия дорожным организациям передано более 9 тыс. дорожных недостатков, выписано 794 предписания, за неисполнение которых составлено 22 протокола, за грубые нарушения в содержании дорог составлено 436 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.
«Критичное положение дел на территории Горноуральского городского округа. В ходе обследования Госавтоинспекцией выявлен ряд существенных недостатков, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения. Так, на ул. Краснознаменной в селе Лая, а также автодорогах «Лая — Балакино» и «подъезд к поселку Горноуральский», выявлены значительные дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков. Помимо этого, в черте населенного пункта отсутствуют тротуары и искусственное наружное освещение», — рассказали в пресс-службе.
В целях устранения выявленных недостатков в адрес администрации Горноуральского ГО выданы предписания. Установлен срок устранения до 1 июня 2018 года.
Аналогичная проблема с бездействием органов местного самоуправления в Асбесте.
«Несмотря на неоднократные визиты, рабочие встречи, совещания сотрудников УГИБДД, министерства транспорта Свердловской области, дорожная деятельность в городе не улучшается и оценивается крайне неудовлетворительно. Путепровод на въезде с региональной дороги, являющийся единственной артерией в Асбест, поселки Малышева, Рефтинский, отсутствием своевременных работ по ремонту и содержанию доведен до аварийного состояния», — отмечают в ведомстве.
Госавтоинспекция провела внеочередную комиссию по безопасности дорожного движения с участием прокурора Асбеста, на которой главе города Наталье Тихоновой озвучены вынужденные меры ограничить дорожное движение общественного транспорта и грузовых тяжеловесных транспортных средств.
«Критичное положение дел на территории Горноуральского городского округа. В ходе обследования Госавтоинспекцией выявлен ряд существенных недостатков, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения. Так, на ул. Краснознаменной в селе Лая, а также автодорогах «Лая — Балакино» и «подъезд к поселку Горноуральский», выявлены значительные дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков. Помимо этого, в черте населенного пункта отсутствуют тротуары и искусственное наружное освещение», — рассказали в пресс-службе.
В целях устранения выявленных недостатков в адрес администрации Горноуральского ГО выданы предписания. Установлен срок устранения до 1 июня 2018 года.
Аналогичная проблема с бездействием органов местного самоуправления в Асбесте.
«Несмотря на неоднократные визиты, рабочие встречи, совещания сотрудников УГИБДД, министерства транспорта Свердловской области, дорожная деятельность в городе не улучшается и оценивается крайне неудовлетворительно. Путепровод на въезде с региональной дороги, являющийся единственной артерией в Асбест, поселки Малышева, Рефтинский, отсутствием своевременных работ по ремонту и содержанию доведен до аварийного состояния», — отмечают в ведомстве.
Госавтоинспекция провела внеочередную комиссию по безопасности дорожного движения с участием прокурора Асбеста, на которой главе города Наталье Тихоновой озвучены вынужденные меры ограничить дорожное движение общественного транспорта и грузовых тяжеловесных транспортных средств.
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