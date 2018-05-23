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Суд дисквалифицировал на полгода арбитражного управляющего Красноуральского химзавода

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление регионального управления Росреестра и дисквалифицировал на 6 месяцев арбитражного управляющего ООО «Красноуральский химический завод» Валерия Андреева. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Заявление было подано по инициативе ОАО «МРСК Урала». В пресс-службе компании пояснили, что конкурсный управляющий не в полной мере отражал в отчетности обязательную к раскрытию информацию о своей деятельности и состоянии должника, а также закрытии расчетного счета предприятия. Тем самым, по мнению энергетиков, он нарушил права конкурсных кредиторов.



В компании отмечают, что это не первое выявленное нарушение в деятельности управляющего: ранее по заявлениям ОАО «МРСК Урала» В. Андреев нес наказание в виде штрафов.



После вступления решения суда в законную силу В. Андреев не сможет осуществлять обязанности арбитражного управляющего в делах о банкротстве таких должников, как ООО «Красноуральский химический завод», ЗАО «Уральский завод энергомашиностроения», ООО «Североуральский завод ЖБИ» и прочих.



Напомним, Красноуральский химзавод был построен в 1943 году. Основным видом деятельности предприятия является производство взрывчатых веществ.



Как отмечают в пресс-службе «МРСК Урала», завод не оплачивал сетевой компании услуги по транспорту электрической энергии. Начиная с мая 2011 года, энергетики многократно пытались установить диалог с потребителем, но этого так и не последовало.



В 2014 году компания обратилась в суд с иском о несостоятельности завода, и в июле 2016 года предприятие было признано банкротом.

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