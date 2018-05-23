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Маск пообещал улучшить характеристики электрокара Model 3

Основатель компании Tesla Илон Маск пообещал улучшить характеристики Model 3 из-за негативных отзывов о тормозном пути электрокара. Об этом пишет The Verge.



По данным портала, эксперты журнала Consumer Reports после тест-драйва Tesla Model 3 заявили, что они не могут рекомендовать электромобиль к покупке из-за проблем с тормозной системой.



Как отмечается, тормозной путь новой Tesla составил 46 метров при скорости в 97 км/ч. По словам экспертов, такие показатели гораздо хуже остальных автомобилей в данной ценовой категории.



При этом после публикации рецензии Маск заявил, что компании решит данную проблему электрокара с помощью обновления программного обеспечения.

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