Дайджест
Маск пообещал улучшить характеристики электрокара Model 3
23 май 2018 (17:16)
Основатель компании Tesla Илон Маск пообещал улучшить характеристики Model 3 из-за негативных отзывов о тормозном пути электрокара. Об этом пишет The Verge.
По данным портала, эксперты журнала Consumer Reports после тест-драйва Tesla Model 3 заявили, что они не могут рекомендовать электромобиль к покупке из-за проблем с тормозной системой.
Как отмечается, тормозной путь новой Tesla составил 46 метров при скорости в 97 км/ч. По словам экспертов, такие показатели гораздо хуже остальных автомобилей в данной ценовой категории.
При этом после публикации рецензии Маск заявил, что компании решит данную проблему электрокара с помощью обновления программного обеспечения.
По данным портала, эксперты журнала Consumer Reports после тест-драйва Tesla Model 3 заявили, что они не могут рекомендовать электромобиль к покупке из-за проблем с тормозной системой.
Как отмечается, тормозной путь новой Tesla составил 46 метров при скорости в 97 км/ч. По словам экспертов, такие показатели гораздо хуже остальных автомобилей в данной ценовой категории.
При этом после публикации рецензии Маск заявил, что компании решит данную проблему электрокара с помощью обновления программного обеспечения.
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