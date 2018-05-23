Дайджест
Во Франции в акциях протеста приняли участие более 139 тыс. человек
23 май 2018 (17:16)
МВД Франции заявило, что в акциях протеста против государственной социальной политики приняли участие более 139 тыс. человек. Об этом пишет Le Dauphine.
По данным ведомства, 124 тыс. протестующих вышли на улицы в разных регионах Франции в рамках 180 акций. А также около 15 тыс. человек вышли на улицы Парижа.
Как отмечается, в столице страны произошли столкновения между протестующими и полицией.
По данным издания, в Париже были задержаны 24 человека. При этом полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ в одном из районов столицы.
По данным ведомства, 124 тыс. протестующих вышли на улицы в разных регионах Франции в рамках 180 акций. А также около 15 тыс. человек вышли на улицы Парижа.
Как отмечается, в столице страны произошли столкновения между протестующими и полицией.
По данным издания, в Париже были задержаны 24 человека. При этом полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ в одном из районов столицы.
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