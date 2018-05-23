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В Совфеде предложили отложить изменения в закон о долевом строительстве
23 май 2018 (17:15)
УрБК, Москва, 23.05.2018. Группа сенаторов Совета Федерации внесет в среду в Госдуму законопроект, предлагающий на полгода перенести срок вступления в силу новых требований к застройщикам, привлекающим средства дольщиков. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».
Как считают сенаторы, строительная отрасль не готова к изменениям, а вступление их в силу может, напротив, ухудшить положение дольщиков.
Поправки к 214-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков. Например, теперь под каждый проект необходимо будет создавать отдельное юрлицо, деньги дольщиков должны идти непосредственно на стройку, а не на прочие расходы компании. Кроме того, у застройщика должно быть собственных средств в размере не менее чем 10% от стоимости строительства дома.
Как считают сенаторы, строительная отрасль не готова к изменениям, а вступление их в силу может, напротив, ухудшить положение дольщиков.
Поправки к 214-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков. Например, теперь под каждый проект необходимо будет создавать отдельное юрлицо, деньги дольщиков должны идти непосредственно на стройку, а не на прочие расходы компании. Кроме того, у застройщика должно быть собственных средств в размере не менее чем 10% от стоимости строительства дома.
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