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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Nissan Qashqai за долг владельца в 2,5 млн рублей
23 май 2018 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Екатеринбурге в ходе рейда на перекрестке улиц Фурманова — Белинского совместно с сотрудниками ГИБДД судебные приставы арестовали Nissan Qashqai за долг владельца в 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Долг владельца машины составил 2,5 млн руб. (коммунальные платежи и долг физическому лицу). Машина отправлена на ответственное хранение на специализированную стоянку», — говорится в сообщении.
Всего при проведении рейдового мероприятия по проверке водителей транспортных средств на предмет задолженности, в том числе по административным штрафам ГИБДД, были проверены 20 автотранспортных средств должников. Им были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.
Всего в 2018 году на исполнение Управления ФССП России по Свердловской области поступило более 138 тыс. исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 млн руб. Окончено фактическим исполнением более 55 тыс.исполнительных производств на сумму более 40 млн руб.
«Долг владельца машины составил 2,5 млн руб. (коммунальные платежи и долг физическому лицу). Машина отправлена на ответственное хранение на специализированную стоянку», — говорится в сообщении.
Всего при проведении рейдового мероприятия по проверке водителей транспортных средств на предмет задолженности, в том числе по административным штрафам ГИБДД, были проверены 20 автотранспортных средств должников. Им были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.
Всего в 2018 году на исполнение Управления ФССП России по Свердловской области поступило более 138 тыс. исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 млн руб. Окончено фактическим исполнением более 55 тыс.исполнительных производств на сумму более 40 млн руб.
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