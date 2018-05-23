Высадить из автомобиля запретами

Жители российских городов, включая Екатеринбург, в большинстве своем по-прежнему не готовы отказываться от автомобилей ввиду отсутствия альтернативы. Из настроений автовладельцев следует, что они готовы сократить количество поездок только при наличии безопасного и качественного общественного транспорта. Вместе с тем борьба с автомобилизацией заложена в стратегическом плане развития уральской столицы на период до 2030 года. Основной ее акцент направлен на создании как можно большего количества ограничений для использования личного автотранспорта.Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), от личного автотранспорта гипотетически могут отказаться только 5% жителей крупных городов в России. Еще 20% автомобилистов выразили готовность ограничить число поездок.Вместе с тем автовладельцы оговаривались, что готовы пойти на ограничения при наличии качественной и удобной альтернативы — наземного общественного транспорта или метро. Впрочем, таковых, как показал опрос, меньше половины — 23% и 21% соответственно.Не секрет, что власти Екатеринбурга приравняли рост числа личного автотранспорта к одной из городских угроз, о чем говорится в стратегическом плане развития (его должны были рассмотреть на сорванном 22 мая 2018 года заседании Екатеринбургской городской думы). Как следует из документа, для решения поставленной проблемы власти города намерены принять меры для снижения темпов автомобилизации. Количество личного транспорта, по расчетам городских властей, должно увеличиться с 410 автомобилей на 1 тыс. жителей в 2016 году до 473,9 автомобиля на 1 тыс. жителей к 2030 году.Понятно, что в сложившихся условиях городские власти, если следовать запросам мнения городского сообщества, должны уделять максимальное количество внимания развитию общественного транспорта.Однако, как следует из того же стратегического плана, в горадминистрации до 2030 года планируют проводить в большей степени политику ограничительных мер. В частности, предусматривается увеличение числа платных парковочных мест с нынешних 2,5 тыс. до 25 тыс. В документе это называется «формирование идеологии внедрения платных парковок, примыкающих к проезжей части». Также предусмотрено увеличение выделенных полос для общественного транспорта, что сузит возможности автомобилистам.«К 2030 году ожидается значительное повышение устойчивой городской мобильности. В целях улучшения условий передвижения для пешеходов, в том числе и для маломобильных групп населения, будут построены, реконструированы и благоустроены пешеходные улицы, улицы с ограниченным доступом автомобилей, пешеходные зоны, дорожки, переходы», — говорится в программе «Город, удобный для автомобилистов».В качестве альтернативы личному автомобилю, как рассчитывают в администрации города, «получат развитие экологически нейтральные виды передвижения (велосипеды, самокаты, гироскутеры, скейты, ролики)». Напомним, что в Екатеринбурге нет какой-либо законченной трассы для двухколесного транспорта.О своем желании бороться с автомобилизацией через ограничения в администрации Екатеринбурга в последнее время высказываются и публично. Так, на днях в эфире программы «Открытая студия» замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков заявил о необходимости ограничить использование шипованной резины.«Чистый асфальт и шипы. Они за год снимают от 5 до 6 см с основных трасс. Это направление сегодня интересует всех. Оно нашло отражение в программах. Будущее за электротранспортом. Нам нужно подумать, как ограничить поездки на машинах с шипами. И нужно благоустраивать дворовые территории», — сказал А. Корюков.Однако если вспомнить качество уборки улиц в Екатеринбурге, и то, что минусовые температуры на Урале держатся большую часть года, достаточно сложно представить, как горадминистрация будет осуществлять этот план. Вряд ли водители будут отказываться от шипованной резины в период опасных для езды погодных условий. Кроме того, городские службы благоустройства лишь в редких случаях демонстрировали оперативность в борьбе с гололедом.С учетом результатов опроса ВЦИОМ сомнительно, что предложенные муниципальными властями меры остановят автомобилизацию, не говоря уже об отказе горожан от личного автотранспорта. По крайне мере, на сегодняшний день не создано никаких предпосылок для удобной и безопасной альтернативы, будь это метро или наземный общественный транспорт.