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Минстрой РФ призвал уплотнить застройку городов для выполнения указа президента о вводе жилья

УрБК, Москва, 23.05.2018. Для выполнения поставленной президентом Владимиром Путиным задачи строить в России до 120 млн кв. м. жилья в год необходимо активнее вовлекать в использование земли, находящиеся внутри городов. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, передают «Ведомости».



«Нужно вовлекать земли внутри городов, не поля без инфраструктуры, когда миллиарды нужны, чтобы этот район зажил. Нужны неиспользуемые земли внутри городов, неважно, кому они принадлежат. Там есть инфраструктура, объекты присоединяются к существующей дорожной сети, не надо строить никакие новые вылетные магистрали. Без этого увеличение объемов невозможно», — сказал Н. Стасишин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном актуальным вопросам развития стройотрасли.



Помимо этого, необходимо модернизировать работу строительной отрасли.



«Нам нужно сокращать цикл строительства, а качество стройки повышать. Застройщику это даст возможность оптимизировать затраты и издержки. А для граждан это приведет к снижению затрат на содержание дома», — сказал замминистра.



Напомним, в соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в России объем ввода жилья должен составить не менее 120 млн кв. м. в год. В 2017 году этот показатель приблизился к 80 млн кв. м.

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