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У бывшего сотрудника отдела по борьбе с коррупцией УМВД Екатеринбурга арестовали имущество в Подмосковье

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Истринский городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Свердловской области об аннулировании договора дарения на коттедж и земельный участок в Подмосковье, заключенного находящимся в розыске начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Владимиром Нечаевым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В апреле 2017 года следственными органами в отношении В. Нечаева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», а также по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на вышеуказанное преступление».



По версии следствия, Нечаев совместно со старшим оперуполномоченным Олегом Красниковым в период с февраля по апрель 2017 года совместно совершили вымогательство через посредника взятки в сумме 2 млн руб. Взятку они вымогали от директора юридического лица за прекращение дальнейших проверочных мероприятий и вынесение в отношении директора предприятия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку посредник в апреле 2017 года был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области с первой частью взятки в размере 1 млн руб.



В ходе расследования уголовного дела установлено, что в собственности Нечаева имеется жилой дом, площадью 243 кв. м., а также земельный участок площадью 1 тыс. 124 кв. м., расположенные в Истринском районе Московской области. Суд 18 октября 2017 года наложил арест на имущество обвиняемого, в том числе на жилой дом и земельный участок.



Однако уже 19 октября, до вступления постановления суда в законную силу, обвиняемый по договору дарения недвижимого имущества через свою супругу, действующую по доверенности, передал право собственности на жилой дом и земельный участок своему несовершеннолетнему ребенку. При этом сам обвиняемый скрылся от следствия за пределами РФ и находится в международном розыске.



В связи с изложенным, и.о. прокурора Свердловской области направил в Истринский городской суд Московской области исковое заявление о признании недействительный (ничтожным) указанного договора дарения. В исковом заявлении было указано, что недвижимое имущество приобретено обвиняемым в период брака, на него распространялся режим совместной собственности, что означало наличие возможности владеть и пользоваться им у всех членов семьи, включая несовершеннолетнего ребенка. После совершения сделки спорное имущество осталось во владении и пользовании тех же лиц, изменился лишь титульный владелец.



22 мая 2018 года Истринский городской суд Московской области удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

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