На Урале резко взлетели цены на бензин

В апреле-мае 2018 года в большинстве российских регионов наблюдается резкий скачок цен на бензин. C 23 марта розничная стоимость топлива АИ-92 в Свердловской области выросла на 6% (до 39,10 руб. за литр), АИ-95 — на 5,6% (до 41,80 руб.), на дизтопливо — на 5,3% (до 43 руб.). Бензин дорожает гораздо быстрее всех остальных товаров. Эксперты объясняют это непрерывным ростом мировых цен на энергоносители и акцизы.Еще в мае 2017 года средняя стоимость нефти марки Brent составляла 51,72 долл. США за баррель. Сейчас цена вплотную приблизилась к отметке 80 долл. США. В этих условиях нефтедобывающим компаниям выгоднее не реализовывать топливо на внутреннем рынке, а продавать его на экспорт. Это приводит к дефициту горючего и повышению его стоимости на АЗС. Если крупные компании теоретически могут удерживать цены на приемлемом уровне за счет запасов бензина, закупленных до его подорожания, то мелкие сети не имеют никакого запаса прочности.Российский топливный союз сообщил, что в РФ в последнее время сложилась парадоксальная ситуация — оптовые цены на биржах стали выше, чем розничные на заправках. Соответственно, большинство небольших компаний сегодня оказалось на грани разорения, что приводит к дефициту предложения на рынке.«На самом деле, работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний, у которых центр прибыли переносится в оптовое звено, и убытки розничных продаж покрываются прибылью от других видов деятельности, а независимые АЗС просто терпят убытки и разоряются», — говорится в письме Российского топливного союза в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.Уход независимых трейдеров с нефтяной арены может привести к дальнейшему росту цен на бензин и монополизации рынкаВ письме указывается, что с 11 мая 2017 года по 11 мая 2018 года биржевые цены на бензин Аи-92 в РФ выросли на 30,3% (региональный индекс), на АИ-95 — на 27,8%, на ДТ — на 37,4%. Розничная стоимость топлива за прошедший год выросла на 10-11%, за первые четыре месяца 2018 года — на 5-5,5%.Еще одна причина роста цен — повышение акцизов. Их доля в структуре себестоимости бензина в России составляет 50-60%.В сентябре 2017 года правительство России одобрило дополнительный рост акцизов на 50 коп. с 1 января и с 1 июля 2018 года. Как сообщал глава Минфина РФ Антон Силуанов, поступления в федеральный бюджет от реализации данной меры составят 40 млрд руб. и позволят дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.За весь 2018 год акцизы на бензин вырастут на 17%, на дизельное топливо — на 11,4%. Очевидно, что это оказывает сильное давление на розничные цены.Первый заместитель Банка России Ксения Юдаева назвала две основные причины увеличения стоимости бензина в апреле-мае 2018 года. Это повышение акцизов и мировых цен на энергоносители.«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — пояснила она на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.Удорожание бензина негативно сказывается на финансовом положении уральского бизнеса. Транспортные затраты являются важной статьей расходов практически всех российских предприятий. В наиболее уязвимом положении оказались аграрии, которые сейчас проводят посевные работы, поэтому вынуждены закупать большой объем дизельного топлива.«Если 10 лет назад на одну тонну молока можно было приобрести 1,1 тонны дизтоплива, то сейчас только 0,62 тонны. Причем мы ведь приобретаем не такое, какое оно в рознице. У нас средняя цена по году получилась 30 руб., хотя в рознице сегодня 40 руб. Через 10 лет что делать будем?», ― рассказывал перед началом посевной директор СПК «Битимский» Михаил Мальцев.Отметим, что в настоящее время российские власти активно обсуждают возможность снижения акцизов с 1 июля 2018 года, чтобы приостановить стремительный рост цен на бензин. Впрочем, есть опасения, что эти меры окажутся малоэффективными. Проблема будет оставаться актуальной, пока российским компаниям выгоднее экспортировать бензин и дизтопливо, чем реализовывать его на внутреннем рынке.