Новости дня

В Екатеринбурге пройдут общественные слушания по вопросу административной ответственности за парковку на газонах

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Екатеринбурге пройдут общественные слушания по проблемам введения административной ответственности за парковку на газонах. Мероприятие, которое состоится 28 мая 2018 года, проводит Общественная палата Свердловской области.



«В рамках мероприятия планируется разработать рекомендации о принятии соответствующего федерального закона. В дальнейшем документ будет направлен в Общественную палату Российской Федерации для передачи в органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации», — говорится в сообщении.



К участию в дискуссии приглашены представители Свердловского областного суда, УГИБДД МВД России по Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, общественных организаций и экспертного сообщества.



Напомним, что в феврале 2018 года Свердловский областной суд рассмотрел административный иск об оспаривании статьи 16 закона Свердловской области «Об административных правонарушениях», предусматривающий штраф за парковку на объектах благоустройства.



Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск, признав норму областного закона не соответствующей федеральному законодательству.



Напомним, свердловские законодатели не раз предпринимали попытки ввести на региональном уровне административную ответственность за парковку на объектах благоустройства. Ранее на несоответствие данной нормы федеральному законодательству указывала прокуратура. В ноябре прошлого года пресс-служба Заксобрания Свердловской области сообщила о согласовании данного вопроса.



Между тем законопроект, предлагающий узаконить введение на уровне регионов штрафов для автомобилистов, оставляющих свои машины на газонах и в других не предназначенных для этого местах, в конце января 2018 года внесен в Госдуму.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: