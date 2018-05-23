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Иностранных гостей ЧМ-2018 призвали не употреблять водопроводную воду в Екатеринбурге
23 май 2018 (14:58)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Для иностранных гостей, которые прибудут в Екатеринбург на Чемпионат мира по футболу, выпущены памятки о мерах предосторожности во время пребывания в городе, пишет газета «Коммерсантъ».
Материалы для своих сограждан подготовили дипломатические ведомства Франции, Египта, Мексики, Перу и Уругвая. Команды из этих стран проведут матчи в столице Среднего Урала.
Как следует из памятки, иностранным гостям рекомендовано не употреблять водопроводную воду. Также болельщикам напомнили о запрете продажи алкоголя с 23.00 до 08.00. В этой связи гостям рекомендовано не использовать нелегальные каналы приобретения алкоголя.
Кроме того, иностранцев предостерегли от приобретения предметов искусства в качестве сувениров, а также просят не держать в кошельке наличные в больших суммах.
Материалы для своих сограждан подготовили дипломатические ведомства Франции, Египта, Мексики, Перу и Уругвая. Команды из этих стран проведут матчи в столице Среднего Урала.
Как следует из памятки, иностранным гостям рекомендовано не употреблять водопроводную воду. Также болельщикам напомнили о запрете продажи алкоголя с 23.00 до 08.00. В этой связи гостям рекомендовано не использовать нелегальные каналы приобретения алкоголя.
Кроме того, иностранцев предостерегли от приобретения предметов искусства в качестве сувениров, а также просят не держать в кошельке наличные в больших суммах.
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