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Врио главы Екатеринбурга станет Виктор Тестов

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга — председателя Екатеринбургской городской думы предлагается назначить зампреда гордумы Виктора Тестова.



Проект решения будет внесен на внеочередное заседание ЕГД, которое должно состояться 25 мая 2018 года.



Действующий глава ЕГД Евгений Ройзман написал 22 мая 2018 года заявление с просьбой отправить его в отставку. Согласно Уставу Екатеринбурга, городская дума должна рассмотреть это решение. Предполагается, что после этого будет назначен врио главы города.

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