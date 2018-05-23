Новости дня
Врио главы Екатеринбурга станет Виктор Тестов
23 май 2018 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга — председателя Екатеринбургской городской думы предлагается назначить зампреда гордумы Виктора Тестова.
Проект решения будет внесен на внеочередное заседание ЕГД, которое должно состояться 25 мая 2018 года.
Действующий глава ЕГД Евгений Ройзман написал 22 мая 2018 года заявление с просьбой отправить его в отставку. Согласно Уставу Екатеринбурга, городская дума должна рассмотреть это решение. Предполагается, что после этого будет назначен врио главы города.
Проект решения будет внесен на внеочередное заседание ЕГД, которое должно состояться 25 мая 2018 года.
Действующий глава ЕГД Евгений Ройзман написал 22 мая 2018 года заявление с просьбой отправить его в отставку. Согласно Уставу Екатеринбурга, городская дума должна рассмотреть это решение. Предполагается, что после этого будет назначен врио главы города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман заявил об уходе в отставку
- Депутаты Екатеринбургской гордумы объявят конкурс на замещение должности главы администрации города
- Депутатам Екатеринбургской городской думы шестого созыва вручили мандаты
- Депутаты Екатеринбургской гордумы шестого созыва получили мандаты
- Внеочередное заседание Екатеринбургской городской Думы может состояться 17 июля 2010 года