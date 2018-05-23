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Израиль первым в мире применил истребитель F-35

Израиль первым в мире в бою применил истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны еврейского государства, передает портал «Лента.ру».



«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей», — сказал главнокомандующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин.



По его словам, таких случаев было два «на двух разных фронтах». Норкин добавил, что F-35 Lightning II регулярно участвуют в выполнении задач по всему Ближнему Востоку.



Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir. Первые два самолета страна получила в 2016 году.



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