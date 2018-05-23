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Индекс кредитного здоровья жителей УрФО в I квартале вырос на пять пунктов
23 май 2018 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Индекс кредитного здоровья россиян в I квартале 2018 года вырос на с 92 до 94 пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй и компании FICO.
При этом данное увеличение пришлось именно на I квартал 2018 года, три предыдущих квартала показатель индекса оставался неизменным (92 пункта).
Наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Уральском ФО — сразу на пять пунктов (с 88 до 93). В Приволжском, Северо-Кавказском и Южном ФО значение индекса оказалось на четыре пункта выше, чем годом ранее. В Центральном ФО рост составил три пункта, а в Северо-Западном и Сибирском ФО — два пункта. В Дальневосточном ФО показатель остался без изменений.
При этом данное увеличение пришлось именно на I квартал 2018 года, три предыдущих квартала показатель индекса оставался неизменным (92 пункта).
Наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Уральском ФО — сразу на пять пунктов (с 88 до 93). В Приволжском, Северо-Кавказском и Южном ФО значение индекса оказалось на четыре пункта выше, чем годом ранее. В Центральном ФО рост составил три пункта, а в Северо-Западном и Сибирском ФО — два пункта. В Дальневосточном ФО показатель остался без изменений.
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