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В Сысерти в суд направлено дело по обвинению руководителя Завода элементов трубопровода в невыплате зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Сысертский районный суд направлено уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Завод элементов трубопроводов», обвиняемого в невыплате заработной платы и преступлении в налоговой сфере.



По версии следствия, руководитель предприятия умышленно не выплатил заработную плату 400 работникам, накопив многомиллионные долги. При этом установлено, что обвиняемый имел достаточные средства для выплаты заработной платы сотрудникам. Однако денежные средства, находившиеся в его распоряжении, направлялись на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы сотрудникам предприятия.



Кроме того, в период с июля 2015 года по апрель 2016 года он сокрыл денежные средства завода от налоговых органов на сумму более 100 млн руб.



Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации», а также по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере».

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