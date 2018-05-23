Новости дня

В Екатеринбурге в связи с ЧМ-2018 запретят парковку на 19 улицах

23 май 2018 (11:58)

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Екатеринбурге в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу запретят парковку автотранспорта на 19 участках улиц, сообщает официальный портал города.

Соответствующие знаки будут установлены в июне 2018 года. Большая часть участков находится в зоне притяжение Центрального стадиона.

Таблички «Остановка запрещена» появятся, в частности, на проспекте Ленина (от от Репина до 8 Марта), Куйбышева (от Московской до Шейнкмана), Радищева (от Гурзуфской до Хохрякова), Малышева (от Московской до 8 Марта), Попова (от Репина до Хохрякова), Московская (от Пальмиро Тольятти до переулка Северный) и других отрезках.

Снимут ли ограничения по парковке после ЧМ-2018, в администрации города не уточняют.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: