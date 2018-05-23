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«Уральские авиалинии» предложили сочинцам три акции на полеты в Тель-Авив

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. «Уральские авиалинии» предложили три выгодных акции по направлению Сочи — Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



«Тель-Авив — один из самых популярных курортов средиземноморья. Этот город прекрасен в любое время года. Вам остается только выбрать: ехать семьей или группой, летом или осенью. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает для сочинцев три выгодных акции по направлению Сочи — Тель-Авив. В Тель-Авиве вы сможете оценить чистейшие пляжи, древние памятники архитектуры, парк Сафари, Старый город Яффо, и, конечно, целебные воды на курортах Мертвого моря. Планируя поездку в Израиль, вы сможете сэкономить на визе, которая для российских туристов не требуется, а также купив авиабилеты по специальным сниженным ценам. Выбирайте свое путешествие из Сочи в Тель-Авив с «Уральскими авиалиниями», — говорится в сообщении.



Первая акция — низкие цены на начало лета. Сниженный тариф — от 185 долл. США (включая все сборы). Акция действует для групп от 10 человек и индивидуальных путешественников. Покупка билетов осуществляется с 22 мая по 10 июня. Полеты — до 10 июня.



Вторая акция — низкие цены на лето. Стоимость авиабилета для групп от 10 человек стартует от 216 долл. США (включая все сборы). Также на все лето снижены цены для тех, кто летит индивидуально. Количество мест ограничено. Покупка билетов осуществляется с 22 мая по 30 сентября 2018. Полеты — с 11 июня по 30 сентября.



Третья акция — низкие цены на осень. Сниженный тариф — от 185 долл. США (включая все сборы). Акция действует для групп от 10 человек и индивидуальных путешественников.



Покупка билетов осуществляется с 22 мая 2018 по 24 марта 2019. Полеты — с 1 октября 2018 года по 24 марта 2019 года.

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