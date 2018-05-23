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Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года
23 май 2018 (10:48)
УрБК, Москва, 23.05.2018. Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года из-за резкого подорожания топлива, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина.
К такому решению пришли участники совещания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Предполагается, что акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3 тыс. руб., на тонну дизельного топлива — на 2 тыс. руб. Ожидается, что это должно привести к снижению цены на АЗС на 2,2 руб. и 1,7 руб. соответственно.
По данным Росстата с начала 2018 года цены на автомобильный бензин выросли на 3,4%, на дизельное топливо — на 4,2%. Причинами роста стало подорожание нефти и незапланированное увеличение акциза на 1 руб. за литр.
К такому решению пришли участники совещания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Предполагается, что акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3 тыс. руб., на тонну дизельного топлива — на 2 тыс. руб. Ожидается, что это должно привести к снижению цены на АЗС на 2,2 руб. и 1,7 руб. соответственно.
По данным Росстата с начала 2018 года цены на автомобильный бензин выросли на 3,4%, на дизельное топливо — на 4,2%. Причинами роста стало подорожание нефти и незапланированное увеличение акциза на 1 руб. за литр.
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