В аэропорту Кольцово таможенники изъяли инструменты для использования в китайской народной медицине

Фотография пресс-службы Кольцовской таможни

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) обнаружили в багаже гражданина Китая, прилетевшего из Харбина, медицинское оборудование и приспособления для использования в китайской народной медицине общим весом около 25 кг.Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, в ходе разговора пассажир объяснил, что он является врачом и прилетел в Россию, чтобы открыть клинику в Уфе. По его словам, заниматься китайской медициной в Башкирии он планировал давно и уже приезжал с предварительным визитом. На этот раз в Екатеринбург он привез в сопровождаемом багаже все необходимое медицинское оборудование для врачебной практики.«Гражданин Китая предъявил таможенникам документ, в котором было указано, что цель его визита — коммерческая деятельность. В объяснениях мужчина указал, что с таможенными правилами не знаком и не подозревал, что нарушает закон, перемещая через «зеленый коридор» товар, предназначенный для коммерческих целей», — говорится в сообщении.Оборудование изъято и отправлено на экспертизу с целью определения его стоимости. Исходя из этого будет определена величина штрафа. В отношении гражданина вынесено определение о возбуждении дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товара. Данная статья подразумевает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.