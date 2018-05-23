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На ММК завершилась XVIII международная научно-техническая конференция молодых специалистов

УрБК, Магнитогорск, 23.05.2018. В Магнитогорске завершилась XVIII международная научно-техническая конференция молодых специалистов. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



В город съехались делегаты из металлургических предприятий России, Украины и Беларуси. Более 120 молодых специалистов представили свои научные работы в секциях, соответствующих тематике докладов, — аглодоменной, металлургической, прокатной, энергетической, транспорта и логистики, коксохимической, IT-технологий (впервые) и других.



«По итогам конференции были определены победители. Их торжественное награждение состоялось во Левобережном Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. Хозяева — представители ПАО «ММК», организаций, входящих в Группу ММК, поднимались на сцену чаще гостей. Кроме призовых мест в секциях были награждены победители в номинациях «Экономический эффект», «Оригинальность разработки», «Лучшая исследовательская работа». Сотрудники ООО «ММК-Право» Мария Якунина, Роман Кустов и Иван Гальцов заняли три первых места в секции права. В секции IT-технологий лучшими стали представители ООО «ММК-Информсервис» Наталья Халафтаева, Николай Красильников, Юлай Гафаров», — говорится в сообщении.



За разработку актуальных технических тем дипломами и ценными подарками были также отмечены работы Максима Уралева (ГОП ПАО «ММК»), Константина Коротаева (КХП ПАО «ММК»), Ольги Горбуновой (Управление экономики ПАО «ММК»), Андрея Подылина и Светланы Козловой (цех эксплуатации ПАО «ММК»), Юрия Харитонова (ООО «Ремпуть») и других.



«Цель этого традиционного мероприятия, организованного Союзом молодых металлургов, — привлечение молодых работников компании к научно-исследовательской деятельности, направленной на совершенствование металлургического производства, решение конкретных технических и организационных задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами», — сообщили на ММК.

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