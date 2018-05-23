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В Свердловской области восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах
23 май 2018 (09:49)
УрБК, Екатеринбург, 09.05.2018. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах Свердловской области после штормового ветра. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«22 мая из-за ухудшения погодных условий и ураганного ветра, достигавшего на отдельных участках скорости до 25 метров в секунду, обесточенными оказались 48 населенных пунктов региона с населением более 26 тыс. человек. Под отключение попали жители Сысертского, Невьянского, Ирбитского, Артемовского, Полевского, Серовского, Кушвинского, Верхнепышминского, Кировградского, Веротурского городских округов, Краснотурьинска, Ревды, Пелыма, Первоуральского, Шалинского городских округов и Алапаевска», — говорится в сообщении.
На ликвидации последствий стихии работали 39 аварийно-восстановительных бригад МРСК Урала и 19 бригад Облкоммунэнерго. К 02.00 часам, по данным МинЖКХ, подача ресурса была восстановлена для потребителей.
Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра без электроснабжения остались порядка 17 тыс. свердловчан.
«22 мая из-за ухудшения погодных условий и ураганного ветра, достигавшего на отдельных участках скорости до 25 метров в секунду, обесточенными оказались 48 населенных пунктов региона с населением более 26 тыс. человек. Под отключение попали жители Сысертского, Невьянского, Ирбитского, Артемовского, Полевского, Серовского, Кушвинского, Верхнепышминского, Кировградского, Веротурского городских округов, Краснотурьинска, Ревды, Пелыма, Первоуральского, Шалинского городских округов и Алапаевска», — говорится в сообщении.
На ликвидации последствий стихии работали 39 аварийно-восстановительных бригад МРСК Урала и 19 бригад Облкоммунэнерго. К 02.00 часам, по данным МинЖКХ, подача ресурса была восстановлена для потребителей.
Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра без электроснабжения остались порядка 17 тыс. свердловчан.
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