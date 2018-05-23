Дайджест
«Щит правосудия» — высокое качество юридической помощи
23 май 2018 (09:27)
Юридическое бюро «Щит правосудия» является одним из ведущих в столице. Здесь клиенту готовы оказать качественные услуги в сфере уголовного, административного, семейного, трудового, корпоративного, налогового, жилищного права и т.д. Каждая из этих категорий никогда не теряет актуальности. Воспользоваться помощью юристов могут как физические, так и юридические лица.
Главное достояние компании представляют ее сотрудники. Их успех базируется не только на опыте, но и на знании законодательства. В этом направлении юристы продолжают работать постоянно, повышая свой профессиональный уровень. Хотя многое в юриспруденции неоднозначно, специалисты ориентируются во всех нормативных изменениях. Отстаивая интересы клиента, они верно интерпретируют возникающие коллизии.
Фотография с сайта Pixabay
Наряду с гражданскими делами большое внимание уделяется предпринимательству. К слову, в сопровождении бизнес-деятельности «Щит правосудия» — наиболее опытная юридическая компания в Москве. К ее помощи обращаются и скромные фирмы и крупные коммерческие структуры. Подопечным разъяснят особенности организационно-правовых форм, выполнят бухгалтерский аутсорсинг, защитят активы, обеспечат экономическую безопасность предприятия, подскажут, как на законных основаниях избежать больших налогов и так далее.
О надежности бренда говорят не только результаты, но и принципы взаимодействия с клиентом. Делая все возможное со своей стороны, юристы не поддерживают ничьих иллюзий. Последствия некоторых правонарушений (преступлений) удается минимизировать, но не избежать совсем. В любых ситуациях адвокаты действуют лишь в рамках закона. При этом неуклонно соблюдается деловая и общечеловеческая этика. Юристы сохраняют конфиденциальность сведений, полученных от клиента, и не допускают оскорблений в адрес оппонентов. Естественной нормой в компании является также взаимное уважение между коллегами-юристами.
Ознакомиться с расценками юридического бюро можно на официальном сайте в разделе «Прайс-лист». Для удобства клиентов услуги представлены в тематических блоках: недвижимость, защита потерпевшего, защита подсудимого, наследственные споры, семейное право и др. Вместе с платными услугами некоторые предоставляются бесплатно, например, первичная консультация по телефону. Кроме того, «Щит правосудия» проводит очные консультации. Записаться на них можно через сайт.
Главное достояние компании представляют ее сотрудники. Их успех базируется не только на опыте, но и на знании законодательства. В этом направлении юристы продолжают работать постоянно, повышая свой профессиональный уровень. Хотя многое в юриспруденции неоднозначно, специалисты ориентируются во всех нормативных изменениях. Отстаивая интересы клиента, они верно интерпретируют возникающие коллизии.
Фотография с сайта Pixabay
Наряду с гражданскими делами большое внимание уделяется предпринимательству. К слову, в сопровождении бизнес-деятельности «Щит правосудия» — наиболее опытная юридическая компания в Москве. К ее помощи обращаются и скромные фирмы и крупные коммерческие структуры. Подопечным разъяснят особенности организационно-правовых форм, выполнят бухгалтерский аутсорсинг, защитят активы, обеспечат экономическую безопасность предприятия, подскажут, как на законных основаниях избежать больших налогов и так далее.
О надежности бренда говорят не только результаты, но и принципы взаимодействия с клиентом. Делая все возможное со своей стороны, юристы не поддерживают ничьих иллюзий. Последствия некоторых правонарушений (преступлений) удается минимизировать, но не избежать совсем. В любых ситуациях адвокаты действуют лишь в рамках закона. При этом неуклонно соблюдается деловая и общечеловеческая этика. Юристы сохраняют конфиденциальность сведений, полученных от клиента, и не допускают оскорблений в адрес оппонентов. Естественной нормой в компании является также взаимное уважение между коллегами-юристами.
Ознакомиться с расценками юридического бюро можно на официальном сайте в разделе «Прайс-лист». Для удобства клиентов услуги представлены в тематических блоках: недвижимость, защита потерпевшего, защита подсудимого, наследственные споры, семейное право и др. Вместе с платными услугами некоторые предоставляются бесплатно, например, первичная консультация по телефону. Кроме того, «Щит правосудия» проводит очные консультации. Записаться на них можно через сайт.
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