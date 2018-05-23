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«Щит правосудия» — высокое качество юридической помощи

23 май 2018 (09:27)

Юридическое бюро «Щит правосудия» является одним из ведущих в столице. Здесь клиенту готовы оказать качественные услуги в сфере уголовного, административного, семейного, трудового, корпоративного, налогового, жилищного права и т.д. Каждая из этих категорий никогда не теряет актуальности. Воспользоваться помощью юристов могут как физические, так и юридические лица.

Главное достояние компании представляют ее сотрудники. Их успех базируется не только на опыте, но и на знании законодательства. В этом направлении юристы продолжают работать постоянно, повышая свой профессиональный уровень. Хотя многое в юриспруденции неоднозначно, специалисты ориентируются во всех нормативных изменениях. Отстаивая интересы клиента, они верно интерпретируют возникающие коллизии.

«Щит правосудия» — высокое качество юридической помощи
Фотография с сайта Pixabay

Наряду с гражданскими делами большое внимание уделяется предпринимательству. К слову, в сопровождении бизнес-деятельности «Щит правосудия» — наиболее опытная юридическая компания в Москве. К ее помощи обращаются и скромные фирмы и крупные коммерческие структуры. Подопечным разъяснят особенности организационно-правовых форм, выполнят бухгалтерский аутсорсинг, защитят активы, обеспечат экономическую безопасность предприятия, подскажут, как на законных основаниях избежать больших налогов и так далее.

О надежности бренда говорят не только результаты, но и принципы взаимодействия с клиентом. Делая все возможное со своей стороны, юристы не поддерживают ничьих иллюзий. Последствия некоторых правонарушений (преступлений) удается минимизировать, но не избежать совсем. В любых ситуациях адвокаты действуют лишь в рамках закона. При этом неуклонно соблюдается деловая и общечеловеческая этика. Юристы сохраняют конфиденциальность сведений, полученных от клиента, и не допускают оскорблений в адрес оппонентов. Естественной нормой в компании является также взаимное уважение между коллегами-юристами.

Ознакомиться с расценками юридического бюро можно на официальном сайте в разделе «Прайс-лист». Для удобства клиентов услуги представлены в тематических блоках: недвижимость, защита потерпевшего, защита подсудимого, наследственные споры, семейное право и др. Вместе с платными услугами некоторые предоставляются бесплатно, например, первичная консультация по телефону. Кроме того, «Щит правосудия» проводит очные консультации. Записаться на них можно через сайт.

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