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Более 400 млрд рублей потребуется на развитие авиаперевозок в РФ до 2024 года

УрБК, Москва, 23.05.2018. Развитие пассажирских авиаперевозок в РФ до 2024 года потребует суммарные инвестиции в размере 410 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок (ЦСР).



В документе говорится, что развитие российских аэропортов потребует не менее 230 млрд руб. бюджетных инвестиций в период до 2024 года. Всего реконструкция, по данным ЦСР, затронет до 2024 года 66 аэропортов.



«Вторым необходимым для роста подвижности механизмом господдержки является субсидирование авиаперевозок. Для обеспечения целевых показателей роста межрегионального пассажиропотока потребуется нарастить субсидии с 7,6 млрд руб. в 2017 году до 39 млрд руб. в 2024 году в текущих ценах, что предполагает сохранение средних размеров субсидий на одного пассажира», — говорится в докладе.



В сумме до 2024 года на субсидирование потребуется порядка 180 млрд руб. Такие затраты, по мнению ЦСР, обеспечат «индуцированный» рост пассажиропотока в размере 14 млн поездок в год.

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