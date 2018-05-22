Кризис
Ритейлеры прогнозируют рост цен из-за законопроекта о контрсанкциях
22 май 2018 (18:02)
Законопроект о контрсанкциях может негативно отразиться на розничных ценах в РФ. Об этом говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), передает «Интерфакс».
«Мы считаем, что законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего по причине роста издержек торговли на усиление мер внутреннего контроля, проверок внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциальных возможных штрафных санкций. Это наша позиция по так называемым контрсанкциям», — сказал журналистам представитель АКОРТ.
Отметим, что Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.
«Мы считаем, что законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего по причине роста издержек торговли на усиление мер внутреннего контроля, проверок внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциальных возможных штрафных санкций. Это наша позиция по так называемым контрсанкциям», — сказал журналистам представитель АКОРТ.
Отметим, что Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.
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