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В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Первомайской
22 май 2018 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Екатеринбурге с 22 по 30 мая 2018 года закроют движение на улице Первомайской от Горького до Карла Либкнехта. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
«Движение закрыто в связи с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Первомайской. Подрядчик — ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», — говорится в сообщении.
«Движение закрыто в связи с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Первомайской. Подрядчик — ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», — говорится в сообщении.
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