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В Свердловской области выявлены нарушения в работе 70 частных охранных организаций
22 май 2018 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Свердловской области по итогам I квартала 2018 года выявлены нарушения в работе 70 частных охранных организаций (ЧОО), сообщает официальный портал города.
Всего было проведено почти 18 тыс. проверок по линии контроля за частной охранной деятельностью. В частности, за указанный период осуществлено 90 проверок оружейных комнат. По их итогам составлено 26 протоколов в отношении ответственных должностных лиц, юридических лиц. Нарушения выявлены у 11 ЧОО.
Проверки по линии Управления Росгвардии по Свердловской области выявили проблемы в работе 56 ЧОО.
Всего в регионе действуют 800 частных охранных организаций. Под их охраной находятся более 54 тыс. объектов.
Всего было проведено почти 18 тыс. проверок по линии контроля за частной охранной деятельностью. В частности, за указанный период осуществлено 90 проверок оружейных комнат. По их итогам составлено 26 протоколов в отношении ответственных должностных лиц, юридических лиц. Нарушения выявлены у 11 ЧОО.
Проверки по линии Управления Росгвардии по Свердловской области выявили проблемы в работе 56 ЧОО.
Всего в регионе действуют 800 частных охранных организаций. Под их охраной находятся более 54 тыс. объектов.
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