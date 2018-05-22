Новости дня

В Свердловской области выявлены нарушения в работе 70 частных охранных организаций

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Свердловской области по итогам I квартала 2018 года выявлены нарушения в работе 70 частных охранных организаций (ЧОО), сообщает официальный портал города.



Всего было проведено почти 18 тыс. проверок по линии контроля за частной охранной деятельностью. В частности, за указанный период осуществлено 90 проверок оружейных комнат. По их итогам составлено 26 протоколов в отношении ответственных должностных лиц, юридических лиц. Нарушения выявлены у 11 ЧОО.



Проверки по линии Управления Росгвардии по Свердловской области выявили проблемы в работе 56 ЧОО.



Всего в регионе действуют 800 частных охранных организаций. Под их охраной находятся более 54 тыс. объектов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: