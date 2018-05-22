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В Москве появится площадь Федора Шаляпина
22 май 2018 (17:42)
Московская межведомственной комиссии по наименованию одобрила присвоение имен поэта Осипа Мандельштама и оперного певцаФедора Шаляпина городским объектам, передает агентство городских новостей «Москва».
«В центре города появятся сквер О.Мандельштама и площадь Ф.Шаляпина. Названия были одобрены на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова», — сообщили в комиссии.
Сквер, который будет назван в честь Мандельштама, расположен в Басманном районе, рядом с д. 3, стр. 8 по ул. Забелина, рядом с пересечением со Старосадским переулком. Там же установлен памятник Мандельштаму.
«В центре города появятся сквер О.Мандельштама и площадь Ф.Шаляпина. Названия были одобрены на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова», — сообщили в комиссии.
Сквер, который будет назван в честь Мандельштама, расположен в Басманном районе, рядом с д. 3, стр. 8 по ул. Забелина, рядом с пересечением со Старосадским переулком. Там же установлен памятник Мандельштаму.
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