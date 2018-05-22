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Компания «Дядя Денер» вышла на Московскую биржу
22 май 2018 (17:41)
Компания «Дядя Денер», владеющая франшизой одноименной сети по продаже шаурмы, вышла на Московскую биржу. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.
Номинал облигации составил 50 тыс. руб., а объем выпуска — 60 млн руб.
Компания «Дядя Денер» основана в 2009 году в Новосибирске. Сеть кафе быстрого питания в настоящее время присутствует в 13 городах России. По данным организации, в общей сложности она владеет порядка 130 торговыми точками. Основу меню ресторанов составляют разные виды шаурмы.
Номинал облигации составил 50 тыс. руб., а объем выпуска — 60 млн руб.
Компания «Дядя Денер» основана в 2009 году в Новосибирске. Сеть кафе быстрого питания в настоящее время присутствует в 13 городах России. По данным организации, в общей сложности она владеет порядка 130 торговыми точками. Основу меню ресторанов составляют разные виды шаурмы.
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