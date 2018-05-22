Новости дня

Перед судом предстанет экс-бухгалтер «ВСМПО-Ависма» по обвинению в хищении 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Верхнесалдинский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера ПАО «ВСМПО-Ависма» по обвинению в хищении 1,1 млн руб.



По версии следствия, с июня 2016 года по июль 2017 года бухгалтер начисляла работникам долг перед предприятием, чем занижала положенные им выплаты. Списанные таким образом средства бухгалтер начисляла на счета супруга и своих знакомых.



Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: