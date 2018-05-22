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Группа ЧТПЗ примет участие в работе Петербургского международного экономического форума

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Группа ЧТПЗ примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), который состоится 24-26 мая 2018 года.



Компанию представят главный акционер Андрей Комаров, генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков, а также директор по финансам и экономике Валерий Борисов.



«В рамках форума Андрей Комаров примет участие в дискуссии «Цифровая экономика и образование. Меняя парадигму. Человеческий капитал в цифровой экономике», посвященной поиску новых форм взаимодействия бизнеса и образования в современных условиях. Участники дискуссии обсудят современную модель подготовки кадров, роль предприятий и государства в развитии цифровой экономики», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Представители компании также планируют посетить ряд встреч с представителями российского и зарубежного бизнеса, а также подписать коммерческие контракты с международными компаниями и соглашения о сотрудничестве с государственными ведомствами.

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