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В России отзывают 11 тыс. автомобилей Audi из-за проблем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
22 май 2018 (16:06)
УрБК, Москва, 22.05.2018. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 11 тыс. 003 автомобиля Audi (A4, A5, Q5, Q7). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Речь идет об автомобилях, реализованных c 2017 по 2018 год. Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
«После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения межсетевого интерфейса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет об автомобилях, реализованных c 2017 по 2018 год. Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
«После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения межсетевого интерфейса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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