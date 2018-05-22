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В России отзывают 11 тыс. автомобилей Audi из-за проблем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

УрБК, Москва, 22.05.2018. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 11 тыс. 003 автомобиля Audi (A4, A5, Q5, Q7). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, реализованных c 2017 по 2018 год. Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».



«После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения межсетевого интерфейса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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