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Официальный курс доллара США снизился на 1,27 руб., евро — на 1,09 руб.

22 май 2018 (15:48)

УрБК, Москва, 22.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 1,27 руб., до 61,26 руб., евро — на 1,09 руб., до 72,24 руб.

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